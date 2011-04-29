Cуд отказался приостановить решение ГКЦБФР по «Кредит-Рейтингу»

Cуд первой инстанции отказал в удовлетворении иска ООО «Кредит-Рейтинг» о приостановке решения Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) №246 от 15 марта 2011 г., лишившего его статуса уполномоченного агентства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг».

По информации «Эксперт-Рейтинга», данное решение суд принял 28 апреля 2011 г.

В пресс-службе также предположили, что истец, скорее всего, захочет опротестовать это решение в апелляционном суде. "Таким образом, судебные разбирательства вокруг решения ГКЦБФР №246 затягиваются", - отметили в «Эксперт-Рейтинге».

В самом "Кредит-Рейтинге" отказались как-либо прокомментировать решение суда.

Как сообщал УНИАН, ГКЦБФР исключила из Государственного реестра уполномоченных рейтинговых агентств ООО «Кредит-Рейтинг». Такое решение было принято комиссией 15 марта.

Госкомиссия также аннулировала выданное «Кредит-Рейтингу» свидетельство о включении в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств от 19 декабря 2006 года №2.

Как отмечается в решении комиссии, с момента принятия этого решения «Кредит-Рейтингу» запрещается определять рейтинговые оценки, получение которых в соответствии с законом является обязательным.

В свою очередь, в "Кредит-Рейтинге" назвали данное решение ГКЦБФР необоснованным и обжаловали его в суде.

На сегодня статус уполномоченных имеют рейтинговые агентства «IBI-rating», «Рюрик» и «Эксперт-Рейтинг».