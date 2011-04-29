Котировки акций Украинской биржи изменились в пределах 1% - эксперт

Ликвидные акции Украинской биржи в пятницу, 29 апреля, показали различные результаты, однако большинство котировок изменилось в пределах 1%.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее словам, «Укрнафта» и «Укртелеком» в пятницу оказали поддержку индексу Украинской биржи, показав рост на 1,55% и 1,5% соответственно. Торговые успехи «Укртелекома» основаны на новости о 25-процентном повышении абонентской платы с 1 мая 2011 года.

Аналитик отметила, что «Богдан Моторс» стал аутсайдером торгов, потеряв 3,4% стоимости. Цена этой бумаги на закрытии Украинской биржи составила 0,28 грн., что соответствует цене размещения акций в рамках дополнительной эмиссии, утвержденной сегодня на собрании акционеров.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 29 апреля, повысился на 0,45% – до 1 060,38 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 49 млн. 792 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,29% – до 2753,09 пункта. Общий объем торгов составил 274 млн. 421 тыс. грн., из них на срочном рынке – 33 млн. 240 тыс. грн.