«Радужные надежды» инвесторов могут оправдаться

Будет ли повтор триумфа?

Уже три недели основным фактором, определяющим направление движения фондовых рынков, является отчетность корпораций за первый квартал 2011 года. Вначале корпорации разочаровали инвесторов, оправдав при этом прогнозы пессимистов. Однако позже квартальные результаты компаний, оказавшиеся довольно позитивными, подтолкнули рынки к росту. Но смогут ли мировые гиганты повторить триумф предыдущего квартала - это вопрос...

Как отметил аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, фондовые индексы США начали сезон корпоративных отчетов на минорной ноте. В понедельник, 11 апреля, индекс S&P 500 понизился на 0,3%, в то время как индекс DJIA закрылся без изменений к уровню пятницы. В отсутствие значимых новостей действиями трейдеров руководили преимущественно технические факторы. Участники рынка сосредоточились на ухудшении краткосрочной технической ситуации, что не позволило американским индексам удержаться на положительной территории до конца торговой сессии.

В такой ситуации, естественно, отечественные рынки ценных бумаг поддержали пессимизм глобальных площадок. При этом украинские игроки в своем негативе значительно опередили мировых инвесторов. По мнению П.Ильяшенко, «дефицит внимания со стороны крупных покупателей, а также повышенная чувствительность настроений украинских трейдеров являются главными причинами опережающего снижения украинского рынка акций по сравнению с динамикой сопоставимых фондовых индексов».

В частности, 12 апреля на отечественном рынке акций произошел обвал. Индекс Украинской биржи рухнул на внушительные на 3,15%. В свою очередь, индекс ПФТС упал не столь сильно, но тоже ощутимо - на 1,81%. Как сообщили аналитики инвестиционной группы «Сократ», биржи Европы и США 12 апреля закрылись в красной зоне. Относительно сезона квартальной отчетности, алюминиевый гигант Alcoa хоть и показал рост прибыли, но не оправдал ожиданий аналитиков.

На следующий день украинскому рынку удалось частично отыграть падение. Это произошло на фоне улучшения настроений глобальных игроков вследствие хороших корпоративных отчетов. Так, подчеркнула аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик, на Украинской бирже 13 апреля наблюдался отскок вверх после снижения на протяжении 6 торговых сессий подряд. Внешний фон к открытию отечественного рынка сформировался умеренно-позитивный. Панические настроения, обусловленные новостями о распространении радиации с аварийной АЭС «Фукусима-1», постепенно сошли на нет. Инвесторы переключили внимание на стартовавший в понедельник сезон отчетности, и в ожидании сильных финансовых показателей банка JPMorgan наращивали позиции в бумагах.

По мнению Я.Лаврик, позитивная динамика на мировых площадках стала сигналом к покупкам на отечественном рынке. Уверенности игрокам придавал рост европейских фондовых индикаторов, а также отчет JPMorgan. Прибыль банка в первом квартале 2011 года возросла на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составила 1,28 доллара на акцию при прогнозе показателя на уровне 1,15 доллара. Отчетность JPMorgan смогла нивелировать негатив, обусловленный публикацией накануне финрезультатов компании Alcoa, выручка которой заметно разочаровала инвесторов.

В ходе следующей торговой сессии рынки снова вернулись к негативу. Причиной этому послужили очередные квартальные отчеты, не оправдавшие надежд инвесторов. Как отметил П.Ильяшенко, 14 апреля, даже после закрытия торговых площадок США, публикация финансовых результатов продолжила разочаровывать участников рынка. Так, прибыль компании Google оказалась хуже ожиданий, после чего акции компании снизились на 5,5% в ходе постбиржевых торгов. Динамика продаж Google понравилась инвесторам, однако рост затрат на расширение штата сотрудников оказал негативное влияние на динамику рентабельности прибыли.

Как видим, начало квартальной отчетности оказалось весьма противоречивым. Так, результаты целого ряда компаний разочаровали инвесторов. Однако при этом выразительного негатива на рынках не было, так как немало компаний опубликовали весьма неплохие отчеты.

Такая ситуация дала экспертам повод для не слишком положительных оценок. В частности, по мнению начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, «сезон отчетности в США стартовал. Однако, судя по реакции участников торгов на в целом неплохие финансовые результаты компании Alcoa и банка JPMorgan Chase, не стоит связывать сезон текущей корпоративной отчетности с радужными надеждами относительно продолжения позитивной динамики на биржах. Расстановка сил на мировых фондовых площадках и отечественном рынке акций сложилась зыбкая, баланс между «быками» и «медведями» довольно неустойчивый и может быть нарушен любой негативной информацией».

Кто куда, а наши - мимо

С продолжением сезона отчетности позитив на рынках усилился, так как все больше компаний стали демонстрировать хорошие результаты. Однако это не коснулось украинских площадок, которые с удивительным упорством в течение уже довольно продолжительного времени продолжают падение.

В частности, аналитики ИГ «Сократ» отмечают, что внимание инвесторов фондовых рынков 26 апреля было сфокусировано на корпоративных новостях. Торговые площадки Европы и США закрылись на положительной территории. Квартальные отчеты таких компаний, как Ford Motor Co., 3M, UBS AG, оказались лучше ожиданий рынка. При этом украинский фондовый рынок 26 апреля закрылся снижением. Индекс Украинской биржи упал на 0,57%, а индекс ПФТС - на 0,48%.

Тенденция последнего времени – падение отечественных индексов даже при росте зарубежных. Если же на глобальных рынках происходит снижение, то украинские инвесторы и вовсе начинают теряться…

Так, Я.Лаврик полагает, что причиной неуверенного поведения игроков на украинском рынке акций 27 апреля стало ухудшение настроений на внешних фондовых площадках, а также публикация по большей части слабых финансовых показателей отечественных компаний. Тем не менее, индекс UX смог выйти на положительную территорию и завершить день в умеренном плюсе, повысившись на 0,99%. Снижение российских индикаторов на открытии сессии и неуверенный рост индексов на европейских рынках насторожили отечественных инвесторов, в результате чего торги на Украинской бирже начались в красной зоне. Опубликованная в первой половине дня зарубежная корпоративная отчетность и макростатистика не смогли порадовать инвесторов. Так, прибыль одного из крупнейших банков Великобритании - Barclays Plc. неожиданно сократилась в первом квартале 2011 года на 5%. Хуже прогнозов оказались и данные по новым промышленным заказам в еврозоне в феврале. Однако во второй половине дня инициативу на Украинской бирже взяли в свои руки покупатели, в результате чего котировки большинства бумаг вышли в положительную зону. Поддержку отечественному рынку оказали сильные отчеты американских компаний Whirlpool Corp. and Corning Inc., оказавшиеся лучше прогнозов, а также позитивные данные по заказам на товары длительного пользования в США.

По мнению П.Ильяшенко, 28 апреля мировые рынки акций продолжали находиться под влиянием позитивного импульса от финансовых результатов технологических компаний. Данные отчеты были опубликованы неделей ранее, однако рост на рынках продолжился в течение семи дней. Так, 28 апреля фондовые индексы S&P 500 и DJIA выросли на 0,4% и 0,6% соответственно, вновь обновив максимальные значения в этом году. Но все же динамика индекса технологических компаний NASDAQ проигрывала остальным ведущим индексам США из-за неоднозначных квартальных результатов ряда high-tech компаний. В то же время, рост промышленного индекса DJIA получил подтверждение в виде роста транспортного индекса DJ, который также обновил свое максимальное значение с начала года.

Стоит отметить, что мировые рынки сейчас хоть и волатильны, но все же показывают преимущественно рост. При этом на отечественных площадках ситуация иная. Создается впечатление, что «медведи» здесь окопались прочно и вовсе не собираются без боя сдать свои позиции.

Как подчеркнула Е.Евдоченко, на украинском рынке акций продолжается затяжное снижение, которое началось в первых числах апреля. Подводя итоги месяца, она отметила, что индекс UX уходит вниз от своих годовых максимальных значений третью неделю подряд, а потери за апрель по этому индексу составили 2,4%. «Позитива на внешних биржах, в частности американских, в течение апреля было достаточно для роста украинского рынка акций, но, видимо, приближение мая, традиционно слабого месяца для фондовых рынков, заведомо настроило местных участников торгов на негатив», - предполагает аналитик.

В то же время, словам Е.Евдоченко, американские фондовые индикаторы завершили апрель ростом в среднем на 2,6%, обновив в конце текущей недели годовые максимумы. Европейские рынки также находятся вблизи годовых максимальных значений. «Безусловно, основным поддерживающим фактором для американских фондовых площадок в апреле стала хорошая корпоративная отчетность за первый квартал и макроэкономическая статистика, которая подтверждает устойчивое восстановление американской экономики», - считает аналитик.

Исходя из ситуации последних недель, можно ожидать, что в мае рост на мировых фондовых рынках продолжится. В то же время, стоит надеяться и на повышение украинских индексов, после падения в течение практически всего апреля. Причем уверенно прогнозировать что-либо трудно, так как события последних месяцев показали, что ситуация может измениться не только под влиянием экономических факторов. Природную стихию и политику также не стоит списывать со счетов…

По мнению Е.Евдоченко, «сказать, как будет развиваться ситуация на мировых фондовых площадках в мае, достаточно сложно, поскольку публикация корпоративной отчетности подходит к завершению и что послужит следующим поводом для продолжения роста на рынках, неизвестно».

Владимир Оранский (УНИАН)