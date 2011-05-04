Биржи Европы и США закончили апрель с положительной динамикой - эксперты

Торги акциями в Европе и США в последнюю сессию апреля (прошедшая пятница) прошли с положительной динамикой на фоне сильной корпоративной отчетности и макроэкономической статистики из США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс потребительского доверия в США оказался на уровне 69,8 пункта, что немного выше прогноза в 69,6 пункта. Опубликованные данные по уровню личных доходов и расходов также оказались выше ожиданий. Доходы выросли на 0,5%, а расходы на 0,6%, при прогнозируемом уровне роста в 0,4% и 0,5% соответственно. Чикагский индекс деловой активности оказался на уровне 67,6 пункта, что ниже ожидания аналитиков в 68,8 пункта. Опубликованный индекс делового климата по еврозоне оказался на уровне 1,28 пункта, что ниже ожиданий в 1,39 пункта. Уровень потребительских цен оказался на уровне 2,8%.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки в пятницу, 29 апреля, закрылись ростом. Лидерами торгов по объему на Украинской бирже выступили акции компаний «Укрнафта» (47,2 млн. грн.) и «Мотор Сич» (41,9 млн. грн.). Наилучшую динамику роста показали «Укртелеком» (+1,52%), «Укрнафта» (+1,55%) и «Захидэнерго» (+2,50%). Наибольшее падение было зафиксировано по бумагам «Укрсоцбанка» (-0,76%).

По словам аналитиков, сегодня в США выйдут данные по уровню заказов на товары длительного пользования и уровень изменения запасов нефти на неделю. В Европе выйдет индекс уровня цен производителей.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 29 апреля, повысился на 0,45% – до 1 060,38 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 49 млн. 792 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,29% – до 2753,09 пункта. Общий объем торгов составил 274 млн. 421 тыс. грн., из них на срочном рынке – 33 млн. 240 тыс. грн.