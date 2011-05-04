Фирташ выкупил всю допэмиссию банка "Надра"
Банк «Надра» 29 апреля 2011 года завершил размещение акций дополнительной эмиссии на сумму 3,5 млрд. грн.
Об этом сообщается на сайте банка.
«Австрийская компания Centragas Holding AG и "Надра Банк" подписали договор купли-продажи акций, согласно которому все 100% акций дополнительной эмиссии приобретает компания Centragas Holding AG», – говорится в сообщении.
Согласно условиям договора купли-продажи, оплата акций совершается по рыночной цене, соответствующей номинальной стоимости акций (10 грн. за одну акцию).
После проведения необходимой регистрации доля компании Centragas Holding AG в уставном капитале банка "Надра" составит 89,97%.
Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрести более 50% в капитале проблемного банка «Надра».
Временный администратор банка «Надра» 28 марта 2011 года принял решение о проведении дополнительной эмиссии акций, в результате которой уставный капитал банка увеличится с 390,36 млн. грн. – до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Размещение 350 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 грн. было закрытым.
С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация Национального банка Украины.
По оценкам аудиторов, по состоянию на 1 октября 2010 года для возобновления нормальной работы банка необходимо было около 8,8 млрд. грн.
Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.
В 2010 году банк «Надра» получил прибыль в размере 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.
Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).