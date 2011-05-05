Негативная динамика на Украинской бирже сохранится - эксперт

Негативная динамика на Украинской бирже в ближайшие дни сохранится на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

В то же время, предполагает она, «технический отскок вверх на мировых биржах после затянувшегося снижения может подстегнуть спекулятивный интерес участников отечественных торгов к локально перепроданным акциям».

Как отметила аналитик, инвесторы в среду, 4 мая, сокращали позиции в акциях под давлением внешнего негатива, поэтому на украинском фондовом рынке наблюдалась нисходящая динамика. При этом «продажи сосредоточились в наиболее ликвидных акциях индексной корзины, в то время как к бумагам второго и третьего эшелонов игроки проявляли слабый интерес». После продолжительных выходных торги на Украинской бирже в среду открылись «гэпом» вниз, чему способствовал умеренно-негативный внешний фон. Накануне площадки США закрылись снижением индексов, на российских и европейских биржах с утра единая динамика отсутствовала.

По мнению аналитика, давление на рынки оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в Китае, а также новости касательно предоставления Португалии финансовой помощи в размере 78 млрд. евро. Португалия стала третьей страной после Греции и Ирландии, которая была вынуждена прибегнуть к помощи МВФ и Евросоюза, дабы справиться с финансовым кризисом в стране.

Как подчеркнула Я.ЛАВРИК, «такие события на мировой арене явно не способствовали в среду покупкам на отечественном рынке, и в течение дня позиции продавцов на Украинской бирже только усиливались. Большинство украинских компаний уже отчитались за первый квартал 2011 года, и их финансовые результаты по большей части оказались не впечатляющими. Поэтому почерпнуть позитив участникам отечественных торгов в среду было неоткуда».

Аналитик сообщила, что во второй половине дня была опубликована макростатистика из США, которая оказалась хуже ожиданий. Уровень занятости в американской экономике в апреле согласно данным ADP увеличился на 179 тыс., что на 22 тыс. меньше чем в марте и на 19 тыс. ниже прогнозов. В результате торги на Украинской бирже завершились на минорной ноте.

По словам Я.ЛАВРИК, «хуже рынка на Украинской бирже в среду выглядели акции металлургического сектора, перспективы которого выглядят непривлекательно». Так, «Азовсталь» потеряла 3,65%, Алчевский меткомбинат - 3,17%, Енакиевский метзавод - 2,09%. Существенные потери понесли бумаги коксохимов: Авдеевский КХЗ (-3,18%) и Ясиновский КХЗ (-5,19%). Динамику лучше рынка продемонстрировали акции «Мотор Сичи», которые пользуются повышенным спросом после публикации сильной квартальной отчетности, а также бумаги «Укртелекома» (+0,34%).

Аналитик отметила, что активность игроков на Украинской бирже в среду была невысокой. Приближающиеся трехдневные выходные не способствуют открытию новых позиций.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 4 мая, снизился на 0,69% – до 1053,05 пункта. Общий объем торгов составил 165 млн. 82 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,83% – до 2702,63 пункта. Общий объем торгов составил 226 млн. 463 тыс. грн., из них на срочном рынке – 52 млн. 927 тыс. грн.