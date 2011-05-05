Акции KSG Agro на дебюте подорожали почти на 4%

Варшава. Бумаги украинской компании KSG Agro в первый день торгов на Варшавской фондовой бирже подорожали на 3,86% – до 22,85 злотого (1 долл. – 2,7 злотого).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, за первые полчаса торгов акции компании котировались в районе 21,80-22,85 злотого.

Оборот бумагами составил почти 1 млн. злотых.

Ранее компания сообщила о продаже всех предложенных инвесторам 4 925 500 акций новой эмиссии за 108 млн. злотых (22 злотых за акцию).

89% акций купили институциональные инвесторы, 11 – частные, редукция среди которых составила 86%.

ВФБ допустила в оборот 14 925 500 акций компаний.

Как сообщал УНИАН, KSG Agro намерена использовать средства IPO на увеличение земельного банка до 150 тыс. га в 2016 году с нынешних 33,7 тыс. га, а также вдвое повысить продуктивность используемых земель.

Справка УНИАН. KSG Аgro, главные активы которой сконцентрированы в Днепропетровской области, занимается главным образом растениеводством.

В 2010 году компания увеличила чистую прибыль в 4 раза – до 10 млн. долл. при увеличении дохода до 15,6 млн. долл. с 13,8 млн. долл. в 2009 году.