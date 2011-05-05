ФГИУ повторно выставит на продажу 51% акций «Донбасс-МАЗ-сервис», снизив цену пакета

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно проведет аукцион по продаже государственной доли ООО «Донбасс-МАЗ-сервис» в размере 51%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, при этом начальная стоимость выставляемой на продажу госдоли будет снижена на 30% - до 768 тыс. 715,99 грн. (без НДС).

Аукцион будет проведет 30 мая в Донецке.

Как сообщал УНИАН, ранее ФГИУ уже снижал начальную стоимость выставляемых на продажу акций «Донбасс-МАЗ-сервиса» на 10% - до 988,3 тыс. грн. (без НДС), однако госдоля предприятия так и не была реализована.

Справка УНИАН. ООО «Донбасс-МАЗ-сервис» занимается оптовой торговлей автомобильными деталями и приборами, деятельностью автомобильного грузового транспорта, организацией перевозок грузов и пр.

Балансовая стоимость основных фондов, по состоянию на 30 сентября 2010 года, составляла 547,9 тыс. грн., износ основных фондов – 283 тыс. грн., чистая прибыль – 61 тыс. грн., кредиторская задолженность – 105,8 тыс. грн., дебиторская – 3,1 тыс. грн., доход – 96 тыс. грн.