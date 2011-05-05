ФГИУ выставил на продажу целостные имущественные комплексы двух ГЭС

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже целостного имущественного комплекса Велико-Сорочинской ГЭС (Полтавская обл.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная цена продажи составляет 378 тыс. 513,60 грн., в том числе НДС – 63 тыс. 85,60 грн.

В условиях продажи содержатся требования относительно сохранения на протяжении 5 лет профиля деятельности ГЭС по производству электроэнергии, проведения на протяжении 3 лет работ по реконструкции ГЭС, установки нового оборудования, в том числе гидрогенераторов, недопущения увольнения работающих и т.д.

Конкурс по продаже целостного имущественного комплекса Велико-Сорочинской ГЭС состоится 27 мая этого года.

ФГИУ также объявил конкурс по продаже целостного имущественного комплекса Шишацкой ГЭС (Полтавская обл.).

Начальная цена продажи составляет 1 млн. 218 тыс. 463,20 тыс. грн., в том числе НДС – 203 тыс. 77,20 грн.

В условиях продажи также содержится требование сохранить на протяжении 5 лет профиль деятельности ГЭС по производству электроэнергии, провести на протяжении 2 лет работы по реконструкции ГЭС, установить новое оборудование, сохранить существующих рабочие места и пр.

Конкурс по продаже целостного имущественного комплекса Шишацкой ГЭС состоится 27 мая этого года.