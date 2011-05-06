Agroton намерен выпустить еврооблигации на 100 млн. долларов

Варшава. Украинский производитель сельскохозяйственной продукции компания Agroton намерена в мае разместить европейские облигации на сумму 100 млн. долларов.

Об этом сообщил агентству Bloomberg Андрей НЕСТЕРУК из компании Jaspen Capital Partners, которая готовит эмиссию.

Agroton, акции которого с конца прошлого года котируются на Варшавской фондовой бирже, сообщил сегодня о планируемом выпуске облигаций, не уточнив их объем.

Компания отметила только, что рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor’s присвоили ей и планируемому выпуску рейтинг B-.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Agroton в ходе первичного размещения акций на Варшавской бирже привлек 54 млн. долларов за 26% пакет акций.

Справка УНИАН. Основанный в 1992 году Agroton обрабатывает 134 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 235 тыс. тонн.

55,38% компании принадлежит IFG directors limited, 18.46% BNY (Nomineees) Limited.

Капитализация компании на 6 мая составляет около 250 млн. долларов.