Варшавская фондовая биржа в первом квартале увеличила прибыль на 45%

Варшавская фондовая биржа (ВФБ) в первом квартале текущего года по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличила чистую прибыль на 45% - до 14,3 млн. долларов (1 долл. =2,7 злот.).

Согласно сообщению биржи, которым располагает УНИАН, доходы ВФБ, ставшей публичной компанией в конце прошлого года, увеличились на треть - до 25,6 млн. долларов.

EBITDA увеличилась на более чем 40% - до 17,7 млн. долларов, а ее рентабельность - на 6% - до почти 70%.

Чистая прибыль на акцию составила 0,34 доллара.

ВФБ объясняет рост доходов усилением международной позиции биржи, отметив, что почти половина первичных размещений в Европе в первом квартале 2011 года состоялись на польской площадке.

Как сообщал УНИАН, ВФБ в прошлом году сократила чистую прибыль на 6% - до около 35 млн. долларов (по текущему курсу), увеличив доход на более чем 13% - до 83,5 млн. долларов.

Справка УНИАН. Правительство Польши сохранило контроль над созданной в 1991 году Варшавской фондовой биржей после IPO в конце 2010 года.

На ее главной и альтернативной площадке торгуют акциями более 400 фирм, около 30 из которых заграничные, в том числе 8 из Украины.