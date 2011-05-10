Покупатель "Укртелекома" перечислил всю сумму за приобретенный пакет акций

ООО "ЕСУ", дочерняя компания австрийского концерна ЕРІС, полностью рассчиталось за 92,79% акций ОАО “Укртелеком”, перечислив сегодня второй транш за приобретенный госпакет акций этого телекоммуникационного предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества.

Таким образом, на сегодня общая сумма денежных средств, перечисленных ООО "ЕСУ" за 92,79% акций “Укртелекома”, составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн.

Напомним, первый транш в размере 4 млрд. 237 млн. 550 тыс. грн. был перечислен "ЕСУ" 8 апреля этого года. Ранее как поступления от приватизации был зачислен внесенный в конце 2010 года покупателем "Укртелекома" залог за участие в приватизационном конкурсе в размере 1 млрд. 50 млн. грн.

Справка УНИАН. 11 марта текущего года Фонд госимущества подписал договор купли-продажи с дочерней компанией фонда ESU на покупку 92,79% акций ОАО «Укртелекома» как с единственным претендентом.

Согласно оценке 92,79% акций ОАО «Укртелеком», предоставленной ООО «Консалтинговая фирма «Остpов», стоимость этого пакета акций «Укртелекома» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.