Украинский рынок акций вновь снижается вопреки мировому тренду – эксперт

Украинский рынок акций вновь снижается, несмотря на признаки стабильности на внешних площадках.

Об этом сказал агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «на отечественном рынке акций во вторник, 10 мая, преобладали продажи, несмотря на то, что во второй половине торговой сессии динамика на внешних площадках стабилизировалась». Индекс Украинской биржи по итогам дня потерял 1,1% в связи со снижением котировок «Центрэнерго», «Мотор Сичи» и «Захидэнерго».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, около половины акций эмитентов, входящих в состав индекса Украинской биржи, во вторник завершили торги на положительной территории. Лидером роста в данной группе акций стали бумаги «Райффайзен банка Аваль», котировки которых выросли на 1%.

По информации аналитика, среди ликвидных акций наибольшие потери понесли «Лугансктепловоз», Крюковский ВСЗ и Стахановский ВСЗ. Котировки данных эмитентов снизились на 7,65%, 5,15% и 3,4% соответственно на фоне низкого объема торгов.