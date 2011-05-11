Двигателем роста фондовых рынков стала новость о покупке Skype компанией Microsoft - эксперты

Из корпоративного сектора двигателем роста мировых фондовых рынков во вторник, 10 мая, стала новость о покупке Skype Technologies компанией Microsoft за 8,5 млрд. долларов.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, торги в еврозоне и США во вторник завершились ростом основных индексов на фоне положительных новостей из Китая и корпоративного сектора. Опубликованный в Китае торговый баланс показал профицит в 11,42 млрд. долларов, превысив ожидания рынка более чем в три раза. Экспорт из Китая за аналогичный период прошлого года вырос на 29,9%, а импорт на 21,8%. Кроме того, оптовые продажи в США выросли на 2,9%, что выше ожиданий рынка в 1,4%. Индекс экономического оптимизма IBD вырос и показал значение 42,8 пункта (предыдущее значение 40,8 пункта).

Тем не менее, сообщают аналитики, на настроениях инвесторов во вторник негативно сказалось понижение рейтинговым агентством S&P долгосрочного суверенного рейтинга Греции до «В» с «ВВ-», а краткосрочного - до «C».

По информации аналитиков, сегодня в США выйдет индекс ипотечного рынка, а также статистика по торговому балансу и государственному бюджету. В Германии выйдет индекс потребительских и оптовых цен. В Китае будут опубликованы данные по индексу потребительских цен, индексу цен производителей и уровню промышленного производства.

Как отмечают аналитики, торги на украинском фондовом рынке во вторник завершились на негативной территории. Индекс Украинской биржи упал на 1,1%, оказавшись на уровне 2620,40 пункта, а индекс ПФТС – на 0,81% до 1020,04 пункта. Среди компаний индексной корзины Украинской биржи наибольший рост был зафиксирован по бумагам «Райффайзен банка Аваль» (+0,95%) и «Азовстали» (+0,70%). Наибольшее снижение показали акции «Захидэнерго» (-10,00%), «Центрэнерго» (-3,07%) и «Мотор Сичи» (-2.22%). Лидерами по объему торгов стали бумаги «Мотор Сичи» (27,37 млн. грн.) и Авдеевского КХЗ (17,86 млн. грн.).