ФГИУ выполнил годовой план поступлений от приватизации - Рябченко

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выполнил годовой план поступлений от приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда Александр РЯБЧЕНКО.

По его информации, с начала года по состоянию на сегодняшний день поступления от приватизации составили 10 млрд. 919 млн. грн., в то время как годовой план предусматривает поступления в 2011 году от приватизации на уровне 10 млрд. грн. «У нас план 10 млрд., но мы с Министерством финансов рассчитались», - отметил А.РЯБЧЕНКО.

По его словам, основные поступления в размере 10 млрд. 575 млн. грн. были получены от продажи 92,79% акций ОАО «Укртелеком».

Кроме того, Фондом госимущества был реализован госпакет акций «Международных авиалиний Украины», а также ряд других пакетов акций, находящихся в государственной собственности.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Фонд госимущества пересматривать план поступлений от приватизации на этот год в сторону его увеличения, А.РЯБЧЕНКО отметил, что считает приемлемым, если в плане приватизации на этот год появится формулировка «более 10 миллиардов».

Таким образом, по его словам, будет задекларировано, что Фонд планирует в этом году получить еще ряд средств от продажи госпакетов акций, в первую очередь энергокомпаний. В то же время, пока еще рано говорить о том, какую сумму от приватизации ФГИУ еще удастся получить до конца текущего года.

Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету Украины на 2011 год, план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.