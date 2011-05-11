Украинские фондовые рынки вчера проигнорировали мировые тенденции - эксперты

Украинские фондовые рынки вчера проигнорировали тенденции, преобладавшие на зарубежных площадках, и закрылись в красной зоне.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные рынки ценных бумаг во вторник, 10 мая, закрылись в красной зоне. Индекс Украинской биржи, в частности, снизился на 1,1% на умеренном объеме торгов в 210 млн. грн. Существенное падение акций «Мотор Сичи» (-2,22%) и генкомпаний «Центрэнерго» (-3,07% и «Захидэнерго» (-10%) оказало давление на индекс.

По информации аналитиков, бумаги горно-металлургического сектора на Украинской бирже во вторник закрылись разнонаправленyо. Алчевский меткомбинат прибавил 0,1%, Авдеевский КХЗ вырос на 0,53%, «Азовсталь» поднялась на 0,7%, Енакиевский метзавод потерял 0,73%, Ясиновский КХЗ упал на 0,93%. Банки немного поднялись в цене. Так, «Райффайзен банк Аваль» повысился на 0,95%, «Укрсоцбанк» - на 0,57%. «Укрнафта» (+0,57%) также выросла, а «Укртелеком» (-0,43%) незначительно просел.