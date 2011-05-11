Само отсутствие негативных новостей уже является позитивом для инвесторов - эксперт

Текущие настроения среди игроков на мировых фондовых площадках можно описать следующим образом: отсутствие новых негативных новостей является положительным сигналом.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, фондовые индексы S&P 500 и DJIA во вторник, 10 мая, выросли на 0,8% и 0,6% соответственно, продлив серию положительных результатов до трех дней подряд. Динамика на валютном и сырьевом рынках снова оказала определяющее влияние на динамику рынков акций. Если в первой четверти торгового дня снижение стоимости сырьевых товаров оказывало давление на рынки акций, то смена вектора динамики фьючерсов на нефть смогла оказать психологическую поддержку покупателям уже после открытия основных европейских площадок.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, в среду утром официальные власти Китая представили широкий набор статистических данных о состоянии второй по размеру экономики мира. В целом, опубликованные данные не позволяют сформировать однозначное мнение о будущем инфляционном давлении в КНР. Так, значение индекса цен потребителей совпало с прогнозом участников рынка, в то время как значение индекса цен производителей оказалось ниже прогнозного. Рост инвестиций в китайскую экономику, равно как и объем новых кредитов, превзошли ожидания аналитиков, что подразумевает продолжение инвестиционного бума (который является главным источником роста инфляционного давления по всему миру из-за роста стоимости сырьевых товаров). С другой стороны, динамика роста промышленного производства замедлилась более ожидаемого, что, напротив, может означать, что меры по охлаждению экономической активности являются эффективными.

По словам аналитика, в результате рынки рисковых активов не демонстрируют однозначной реакции на публикацию экономических данных из Китая. Таким образом, для сегодняшней торговой сессии справедливо то же, что было справедливо для вчерашних торгов - динамика рынков акций определяется событиями на валютном и сырьевом рынках.