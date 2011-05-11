Компания «ЕСУ» вступила в права собственника «Укртелекома»

ООО «ЕСУ», являющееся дочерней компанией австрийского концерна ЕРІС, стало полноправным собственником 92,79% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО сообщил журналистам, что он сегодня подписал акт приемки-передачи 92,79% пакета "Укртелекома" его новому собственнику.

«Фонд уже не является собственником «Укртелекома», - отметил А.РЯБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 марта текущего года Фонд госимущества подписал договор купли-продажи с дочерней компанией фонда ESU на покупку 92,79% акций ОАО «Укртелекома» как с единственным претендентом.

Согласно оценке 92,79% акций ОАО «Укртелеком», предоставленной ООО «Консалтинговая фирма «Остpов», стоимость этого пакета акций «Укртелекома» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.

ООО "ЕСУ" полностью рассчиталось за 92,79% акций “Укртелекома”, перечислив 10 мая второй транш за приобретенный госпакет акций этого телекоммуникационного предприятия.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.