Cadogan Petroleum во вторник корректировался после роста накануне - эксперты

Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже во вторник корректировался после роста на предыдущей торговой сессии.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже во вторник потерял 2,65%). В то же время, Regal Petroleum вырос на 2,2%. JKX Oil & Gas и Ferrexpo прибавили 0,37% и 0,6% соответственно. «Мироновский хлебопродукт» (-1,77%) попал под давление со стороны продавцов.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой бирже во вторник «Агротон» (-1,72%), «Астарта» (-1,94%) и Milkiland (-0,26%) продолжили падать. При этом «Кернел» тыграл падение предыдущей сессии, продемонстрировав рост на 2,43%.