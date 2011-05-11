Снижение стоимости украинских акций продолжилось - эксперт

Снижение стоимости украинских акций на низких объемах торгов в среду, 11 мая, продолжилось.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «причинами снижения стало отсутствие позитивных сигналов с внешних площадок, а также продолжение распродаж среди частных инвесторов». Индекс Украинской биржи в среду потерял 2,2%, что соответствует среднеарифметическому (не взвешенному) результату компонентов индексной корзины. Торговая активность осталась на низком уровне, в то время как общий объем торгов акциями достиг отметки в 150 млн. гривень.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, с точки зрения наиболее сильного влияния на динамику широкого рынка, главным аутсайдером дня стали акции «Мотор Сичи», котировки которых снизились на 3,3% на сравнительно высоком объеме торгов. Одной из причин снижения стоимости данных ценных бумаг в ходе сегодняшней торговой сессии стал перенос IPO российской компании «Вертолеты России». С точки зрения наибольших потерь среди ликвидных акций стало снижение акций Стахановского ВСЗ, котировки которого понизились на 6% по результатам торгов.