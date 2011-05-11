Эксперт: внимание инвесторов переключается с корпоративной отчетности на макростатистику

Сезон корпоративной отчетности подходит к концу, и внимание инвесторов переключается на макроэкономическую статистику, которая все меньше радует участников фондовых рынков.

Такую точку зрения высказал агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его мнению, «повышение инфляционного давления, отмеченное во всех ведущих экономиках мира, создает дополнительные риски для мировой экономики в ближайшей перспективе, что негативно отражается на рынках акций». При этом неопределенность, наблюдаемая на рынках, подстегивает отечественных игроков фиксировать позиции.

Как отметил С.БЕЛЯСОВ, торги на Украинской бирже в среду, 11 мая, проходили в отрицательной зоне. Торговая активность при этом оставалась на низком уровне. Ввиду неоднозначности внешнего фона большинство отечественных инвесторов решили воздержаться от активных операций до появления более четких сигналов с внешних площадок.

Как подчеркнул аналитик, «открылись в среду торги на Украинской бирже просадкой индекса вопреки умеренно-позитивному внешнему фону. Закрытие позиций даже небольшим количеством участников рынка при низкой торговой активности толкало индекс вниз». В дальнейшем индекс УБ предпринимал попытки отыграть потери, однако так и не смог выбраться из отрицательной зоны. Покупательную активность отечественных инвесторов поддерживало улучшение внешнего фона. Рынки Европы росли на фоне благоприятной корпоративной отчетности ряда крупных европейских компаний, а также британской макростатистики.

С.БЕЛЯСОВ сообщил, что вторая половина торговой сессии на УБ характеризовались повышением негативных настроений среди участников рынка по мере усиления неблагоприятных сигналов с внешних площадок. Негативная макростатистика в США, а также пессимистичный отчет Банка Англии касательно перспектив британской экономики вызвали волну продаж на ведущих мировых биржах.

По словам аналитика, в лидерах роста среди ликвидных эмитентов оказались акции «Захидэнерго». Открывшись ростом более чем на 7%, после существенной просадки в последние минуты вторничных торгов, акции растеряли весь рост, завершив торговую сессию среды ростом на 1,40%. По остальным эмитентам преобладали продажи. При этом просадка акций первого эшелона была менее сильной, чем второго.

Аналитик отметил, что в лидерах падения оказались акции шахты «Комсомолец Донбасса» (-8,70%). Существенной просадкой отметились акции Стахановского ВСЗ (-5,97%), падение котировок которых спровоцировал выход из бумаги крупного участника рынка, а также новость о существенном росте задолженности государства Стахановскому ВСЗ по возмещению НДС.

По информации С.БЕЛЯСОВА, значительная просадка в среду наблюдалась по бумагам Северного ГОКа (-4,29%) и Алчевского меткомбината (-3,57%). Шестой день подряд продолжилась коррекция по акциям «Мотор Сичи». Падение котировок эмитента усугубила новость о том, что один из крупнейших потребителей продукции «Мотор Сичи» - «Вертолеты России» - отменил IPO на Лондонской бирже ввиду низкого спроса на акции.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 11 мая, снизился на 1,79% – до 1001,81 пункта. Общий объем торгов составил 397 млн. 59 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,20% – до 2562,85 пункта. Общий объем торгов составил 269 млн. 357 тыс. грн., из них на срочном рынке – 112 млн. 609 тыс. грн.