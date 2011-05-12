ВР внесла изменения в законы об объектах совместной деятельности

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совместной деятельности".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона в целом проголосовали 279 народных депутатов из 389 зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательным актом внесены изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, а также в Закон "Об управлении объектами государственной собственности", которыми совершенствуется порядок использования государственного имущества при заключении договоров о совместной деятельности.

В частности, статья 141 Хозяйственного кодекса дополнена положением, согласно которому не может быть вкладом в совместную деятельность имущество объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. В случае внесения государственными предприятиями, учреждениями и организациями имущества в совместную деятельность, право государственной собственности на такое имущество не прекращается, и право общей собственности участников не возникает.

В Законе "Об управлении объектами государственной собственности" установлено, что стоимость имущества, которое вносится в совместную деятельность, участником которой является государственное предприятие, учреждение или организация, определяется на основании независимой оценки с применением базы оценки, отвечающей рыночной стоимости, согласно требованиям законодательства об оценке имущества.

При заключении договоров о совместной деятельности размер доли государственных предприятий, учреждений, организаций, а также хозяйственных обществ, в уставном фонде которых доля государства превышает 50 процентов, должно составлять более 50 процентов общего имущества участников совместной деятельности.