Украинские акции в среду подешевели на фоне негативной тенденции на мировых биржах - эксперты

Украинские рынки акций в среду, 11 мая, закрылись снижением на фоне негативной тенденции на мировых биржах.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, лидером торгов по объему на Украинской бирже в среду стали бумаги «Мотор Сичи» (20,1 млн. грн.). Все акции компаний индексной корзины, кроме «Захидэнерго» (+1,90%), закрылись на негативной территории. Наибольшее падение показали акции Стахановского вагоностроительного завода (-5,97%), Алчевского меткомбината (-3,57%) и «Донбассэнерго» (-5.05%).

Как отмечают аналитики, торги на фондовых площадках Европы и США в среду закрылись преимущественно в красной зоне на фоне снижения цен на сырье и слабой макростатистики. Так, согласно данным министерства торговли США, негативное сальдо торгового баланса в марте повысилось до 48,2 млрд. долларов, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Торговый дефицит Великобритании в апреле вырос до рекордного уровня. Кроме этого, настроения инвесторов были омрачены данными об инфляции в Китая, что спровоцировало очередную волну опасений касательно возможности принятия Центральным банком новых мер по ужесточению кредитно-денежной политики в стране. Тем не менее, некоторую поддержку рынку оказали позитивные корпоративные отчеты таких компаний, как ArcelorMittal, Hermes и Macy`s Inc.

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы данные об объеме промышленного производства за март по еврозоне. В США будет опубликована следующая статистика: данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, индекс цен производителей за апрель и показатели розничных продаж за апрель. Также важным событием станет выступление главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 11 мая, снизился на 1,79% – до 1001,81 пункта. Общий объем торгов составил 397 млн. 59 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,20% – до 2562,85 пункта. Общий объем торгов составил 269 млн. 357 тыс. грн., из них на срочном рынке – 112 млн. 609 тыс. грн.