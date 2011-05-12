ВР увеличила максимальное количество участников ООО с 10 до 100

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно количества участников общества с ограниченной ответственностью)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 247 народных депутатов из 395 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается внести изменение в статью 50 Закона Украины «О хозяйственных обществах», увеличив максимальное количество участников ООО с 10 до 100 человек.

В случае возникновения необходимости увеличения размера уставного капитала в связи с преобразованием общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, формирование таким юридическим лицом уставного капитала осуществляется в течение пяти лет.

Общества с ограниченной ответственностью, созданные до вступления в силу данного Закона, обязаны привести свои уставы в части максимального количества участников общества с ограниченной ответственностью в соответствие с данным Законом до 1 января 2012 года.