Нацдепозитарий и ВДЦБ договорились наладить электронный документооборот за неделю

ЗАО "Национальный депозитарий Украины" и ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» в недельный срок должны наладить между собой электронный документооборот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), такое решение было принято в ходе совещания в ГКЦБФР под руководством председателя комиссии Дмитрия ТЕВЕЛЕВА, на котором присутствовали руководители обеих депозитариев.

Во время встречи были также рассмотрены вопросы использования международного идентификационного номера ценных бумаг (кода ISIN) при обслуживании обращения ценных бумаг в депозитарной системе. Депозитарии, в частности, договорились между собой в кратчайшие сроки провести ревизию депозитарных активов относительно наличия и использования этого номера при обслуживании обращения ценных бумаг в депозитарной системе и согласовать меры по комплексному улучшению ситуации с присвоением соответствующих кодов ценным бумагам.

Участники совещания также договорились относительно Стандарта депозитарного учета № 1, утвержденного правлением Национального депозитария Украины в 2000 г.

В частности, было решено в течение текущего месяца провести всесторонний анализ и консультации по проблематике применения данного стандарта, по результатам которых предоставить в ГКЦБФР свои предложения по дальнейшему урегулированию вопросов, связанных с использованием норм стандарта при обслуживании обращения ценных бумаг.

В заключение Д.ТЕВЕЛЕВ отметил, что "комиссия не остановится на этих шагах в направлении улучшения взаимодействия между депозитариями и модернизации депозитарной системы".

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2011 года заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Виктор ИВЧЕНКО обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать центральный депозитарий Украины на базе Национального депозитария Украины.

28 февраля 2011 года премьер утвердил состав оргкомитета и мероприятия по созданию центрального депозитария. В данную группу не вошли представители Всеукраинского депозитария ценных бумаг, созданного операторами фондового рынка.

27 апреля общее собрание акционеров ОАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ) освободило от должности председателя правления Нацдепозитария Владимира УЛЬЯНОВА и избрало на эту должность Сергея РУМПУ. На должность председателя наблюдательного совета НДУ акционеры избрали Викторию КОНОХИНУ. Акционеры НДУ приняли решение о проведении дополнительной эмиссии акций Нацдепозитария на 72,3 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в декабре 1998 г. В сентябре 2006 г. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. 86% акций в НДУ владеет государство, 1,4% принадлежат около двадцати юридическим лицам, 6% принадлежат дочерней компании "Смарт-групп", еще 6% - компаниям, подконтрольным В.ИВЧЕНКО.

«Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создан в 2008 г. В состав его учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

банки (всего 22 учредителя).