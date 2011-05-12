Эксперт: причин для распродажи акций нет

Участники фондового рынка рынка не получили новой информации, которая могла бы послужить причиной распродажи рисковых активов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «текущую ситуацию следует воспринимать в контексте событий прошедшей недели, когда распродажи на рынке сырьевых товаров стартовали со снижения котировок серебра и нефти на 10% в ответ на повышение гарантийного обеспечения на рынке серебра и беспокойств по поводу устойчивости роста мировой экономики. В таком контексте продолжение снижения рисковых активов является логичным».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, в среду фондовые индексы S&P 500 и DJIA снизились на 1,1% и 1% соответственно, следуя за распродажами на рынке сырьевых товаров. В ходе вчерашней торговой сессии под давлением находились все основные сырьевые товаров, а лидерами снижения снова стали серебро и нефть.

Аналитик полагает, что «в течение сегодняшнего дня активным трейдерам снова следует пристально следить за динамикой на валютном и сырьевом рынках как за опережающим индикатором развития событий на рынках акций. В то же время, динамика валют не станет ориентиром для открытия внутридневных позиций на рынках акций с тем же успехом, что и во время вчерашних торгов».

По информации П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 продолжили падение, снижаясь еще в пределах 0,3-0,4% по сравнению с уровнем на закрытии предыдущей торговой сессии. Внешний фон на открытии украинского рынка сложился негативный.

«Активным трейдерам следует обратить внимание на отличие текущей ситуации от событий прошедшей пятницы 6 мая. В течение дня покупка акций, которые снижаются на 3-4%, может оказаться неоправданно рисковой. В то же время, снижение украинского рынка акций более чем на 4-5% может стимулировать игроков закрывать короткие позиции, что станет удачной точкой для внутридневных покупок», - рекомендует аналитик.