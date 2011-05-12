ФГИУ повторно выставил на продажу Горловский машзавод, снизив стартовую цену

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 94,90% государственного пакета акций ОАО "Горловский машиностроительный завод".

Информация об этом обнародована в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 11 мая т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета снижена на 30% – до 50 млн. 285 тыс. грн. Конкурс состоится через 75 дней со дня публикации.

По информации Фонда госимущества, убыток предприятия за первый квартал 2011 года составил 514 тыс. грн., дебиторская задолженность – 82 млн. 902 тыс. грн., кредиторская задолженность – 123 млн. 130 тыс. грн. Стоимость активов предприятия составила 200 млн.593 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Горловский машиностроительный завод», специализирующееся на производстве горно-шахтного оборудования, сегодня оборудование не производит, ранее предоставляло услуги компании «Горловский машиностроитель», созданной на его базе.

В июле 2001 года по решению Арбитражного суда Донецкой области Горловский машзавод и Авдеевский коксохимический завод создали ЗАО «Горловский машиностроитель».

В уставный фонд «Горловского машиностроителя» были переданы основные активы (цеха и оборудование) Горловского машзавода, в том числе 6 механических цехов, сборочный, литейный, кузнечный, термический цеха и цех металлических конструкций, оцененные в 18,62 млн. грн.

ЗАО «Горловский машиностроитель» специализируется на производстве очистных и проходческих комбайнов, струговых и скреперо-струговых установок.