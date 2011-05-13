Украинский рынок акций продолжил снижение третий день подряд - эксперт

Украинский рынок акций продолжил снижение третий день подряд, следуя негативной динамике на мировых площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи в четверг, 12 мая, потерял 2,2%, в то время как фьючерсы на индекс со сроком истечения в июне снизились на 2,8%, а фьючерсный контракт со сроком истечения в сентябре потерял более 6% стоимости. Торговая активность по ряду эмитентов возросла. Все акции, которые входят в состав индексной корзины, завершили торговую сессию на отрицательной территории.

По словам аналитика, с точки зрения вклада в динамику широкого рынка, лидерами снижения стали акции «Мотор Сичи» и «Центрэнерго». В то же время, аутсайдерами среди ликвидных бумаг стали акции «Лугансктепловоза» и Стахановского ВСЗ, котировки которых снизились на 6,7% и 4,3% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 12 мая, снизился на 3,13% – до 970,44 пункта. Общий объем торгов составил 187 млн. 524 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,20% – до 2506,37 пункта. Общий объем торгов составил 404 млн. 498 тыс. грн., из них на срочном рынке – 149 млн. 318 тыс. грн.