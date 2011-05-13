Торги на биржах Европы и США в четверг проходили на негативной территории - эксперты

Торги на фондовых площадках Европы и США в четверг, 12 мая, проходили на негативной территории на фоне продолжающегося снижения цен на сырьевых биржах, а также очередного повышения Центробанком Китая резервных требований к банкам на 50 базисных пунктов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Кроме того, по словам аналитиков, негатива добавил квартальный отчет крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems, который показал снижение прибыли на 18%. Статистика, вышедшая в США, была неоднозначной. Так, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос на 0,3%, тогда как прогноз был на уровне 0,2%. Данные по розничным продажам в целом совпали с ожиданиями рынка. Число обращений за пособием по безработице сократилось, но все же превысило прогнозы.

Как сообщают аналитики, сегодня выйдут предварительные данные по ВВП Германии и еврозоны за первый квартал 2011 года. Также сегодня выступит глава ЕЦБ Жан-Клод ТРИШЕ. В США будет опубликован индекс потребительских цен за апрель и индекс потребительских настроений за май.