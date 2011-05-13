Украинский рынок акций захлестнула волна распродаж - эксперт

Вслед за ухудшением настроений на западных площадках украинский рынок акций захлестнула волна распродаж.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

В частности, по ее словам, с начала мая индекс UX потерял 8,6%. Сегодня, 13 мая, отечественный фондовый рынок открылся небольшим ростом индекса UX. «Это связано прежде всего не с покупками акций с целью формирования длинных портфелей, а закрытием коротких позиций, открытых участниками торгов накануне. Отечественный рынок акций пока что смотрит вниз», - полагает аналитик.

Как считает Е.ЕВДОЧЕНКО, инвесторов одолевают опасения относительно долгового кризиса в Европе и резкого снижения цен на товарных рынках. Это вызывает серьезную тревогу у игроков, в частности, на российском рынке акций, который с начала мая снизился на 6,3%.

Кроме того, добавила аналитик, «американские и европейские фондовые индикаторы находятся в пределах годовых максимальных значений, и здесь, по всей видимости, вот-вот произойдет коррекция вниз. Соответственно, украинские инвесторы ожидают снижения на мировых фондовых площадках и воздерживаются от покупок на отечественном рынке акций, поскольку при таком развитии событий мы, безусловно, также будем снижаться».