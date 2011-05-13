Украинские акции снижаются на фоне ухудшения мировой конъюнктуры - эксперты

Украинские фондовые индексы демонстрируют снижение на фоне ухудшения мировой конъюнктуры.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, украинские фондовые рынки завершили торги четверга, 12 мая, существенным падением. Индекс Украинской биржи в этот день открылся снижением и торговался в красной зоне на протяжении всей торговой сессии.

По информации аналитиков, лидерами падения на Украинской бирже в четверг стали бумаги коксохимов. Так, Авдеевский КХЗ потерял 3,4%, Ясиновский КХЗ – 3,5%. «Мотор Сич» подешевела на 3,01%, «Захидэнерго» - 4,98%. Акции металлургических компаний также просели. Алчевский меткомбинат упал на 2,52, «Азовсталь» - на 2,78%, Енакиевский метзавод – на 1,61%.

Аналитики отмечают, что «Центрэнерго» (-2,77%), «Укрнафта» (-1,47%), «Райффайзен банк Аваль» (-0,7%) и «Укрсоцбанк» (-1,95%) в четверг снижались наравне с рынком. Только «Укртелеком» торговался против тренда, поднявшись на 0,15%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 12 мая, снизился на 3,13% – до 970,44 пункта. Общий объем торгов составил 187 млн. 524 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,20% – до 2506,37 пункта. Общий объем торгов составил 404 млн. 498 тыс. грн., из них на срочном рынке – 149 млн. 318 тыс. грн.