Инвесторы адаптировались к турбулентности на сырьевом и валютном рынках - эксперт

Игроки мировых фондовых площадок на данный момент адаптировались к турбулентности на сырьевом и валютном рынках.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «следующим шагом инвесторов должны стать покупки акций из-за ожидания благоприятного влияния от снижения стоимости сырьевых товаров на экономическую активность. При этом украинским игрокам со среднесрочным горизонтом работы на рынке акций следует помнить, что динамика стоимости сырьевых товаров является скорее симптомом того, что происходит в области ожиданий экономического роста, и положительный эффект от понижения котировок нефти является краткосрочным».

Как отметил аналитик, во второй половине четверга фондовым индексам США удалось переломить негативный вектор динамики рисковых активов. По итогам торговой сессии 12 мая индексы S&P 500 и DJIA выросли на 0,5%. Лидерами роста на американском рынке стали акции потребительского сектора. В то же время, акции сырьевого сектора сумели лишь отыграть потери, но не смогли продемонстрировать рост на фоне роста котировок самих сырьевых товаров.