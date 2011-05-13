Большинство украинских акций на зарубежных биржах вчера закрылись в минусе - эксперт

Большинство акций украинских компаний на зарубежных фондовых биржах по итогам вчерашней сессии закрылись в минусе.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг, 12 мая, Regal Petroleum потерял 2,5%, Cadogan Petroleum - 4,84%, JKX Oil & Gas – 0,61%, Ferrexpo – 3,44%. Акции «Мироновского хлебопродукта» продемонстрировали позитивную динамику, прибавив 0,88%.

На Варшавской фондовой бирже все украинские акции, за исключением «Агротона» (+0.26%), значительно просели. Бумаги Milkiland подешевели на 2,38%, «Астарты» - на 3,55%, «Кернела» - на 1,04%.