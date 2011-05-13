Снижение украинского рынка акций сегодня продолжилось - эксперт

Снижение украинского рынка акций в пятницу, 13 мая, продолжилось четвертый день подряд, несмотря на период скромного роста в первой половине торговой сессии.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи в пятницу снизился еще на 0,8%, в то время как фьючерсный контракт со сроком истечения в июне снизился на 1,5%. Торговая активность сократилась по сравнению с предыдущим днем. Наиболее активно торгуемой бумагой вновь стали акции «Мотор Сичи» с объемом на уровне 20 млн. гривень.

Как отметил аналитик, среди наиболее ликвидных представителей рынка заявок лучшие результаты по итогам дня на Украинской бирже показали акции «Богдан Моторс» и «Лугансктепловоза», котировки которых выросли на 2,75% и 1,7% соответственно. Худшие результаты в пятницу были зафиксированы по бумагам «Центрэнерго», котировки которых понизились на 2,5%. «При этом, из-за высокого веса данной акции в индексе, снижение «Центрэнерго» ответственно почти за половину потерь индекса Украинской биржи по итогам дня», - сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО.