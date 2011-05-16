Акции крупнейших банков США на прошлой неделе растеряли весь рост с начала года - эксперт

Акции крупнейших банков США по итогам прошедшей недели упали на 3%, растеряв весь рост с начала года.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, вторым лидером понижения за неделю на биржах США стали акции компаний сырьевого сектора, потерявшие в среднем 2,1% стоимости. Прошедшая неделя стала вторым негативным недельным результатом для американского рынка акций подряд. «Если снижение акций компаний сырьевого сектора выглядит абсолютно логичным в контексте снижения стоимости самих сырьевых товаров, то негативная динамика акций финансового сектора может озадачить инвесторов. Снижение акций финансового сектора последних оправдывается действием широкого набора факторов (от обвинений в адрес Goldman Sachs до обсуждения негативных последствий правил Базель III)», - считает аналитик. При этом акции Citigroup потеряли 8% стоимости из-за обратного сплита (уменьшение акций в обращении).

Как полагает П.ИЛЬЯШЕНКО, дополнительным фактором негатива в начале текущей недели, помимо слабых экономических данных, являются опасения последующего ужесточения экономической политики в странах с развивающейся экономикой (комментарии Ли Даокуя, члена комитета по вопросам монетарной политики Народного банка Китая). «Масла в огонь долговых проблем в зоне евро подлили обвинения в адрес директора-распорядителя МВФ Доминика СТРОСС-КАНА. Учитывая то, что обсуждение будущего пакета помощи для Греции в рамках встречи министров финансов стран зоны евро носит скорее политический характер, ослабление позиции МВФ в ходе переговоров должно негативно сказаться на развитии событий на европейском долговом рынке. В свою очередь, усиление данных проблем будет оказывать давление и на рынки акций за счет снижения акций банковского сектора», - прогнозирует аналитик.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, в пятницу, 13 мая, фондовые индексы S&P 500 и DJIA снизились на 0,8%, в то время как индекс NASDAQ потерял 1,2% вследствие очередного разочаровывающего квартального отчета Cisco и проблем Yahoo! во взаимоотношениях с китайским партером Alibaba Group. В то же время, ситуация на сырьевых площадках была не столь напряженной, как прежде, благодаря чему котировкам ряда сырьевых товаров удалось закрыться на положительной территории. Все десять основных секторов фондового рынка в Соединенных Штатах Америки закрылись понижением, а лидером снижения стали акции финансового сектора.