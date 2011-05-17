Украинский фондовый рынок вчера продемонстрировал устойчивость к продажам - эксперт

Украинский рынок акций в понедельник, 16 мая, продемонстрировал устойчивость к продажам в первой половине дня, закрывшись на положительной территории по итогам торговой сессии.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи сумел выйти из падения на 1,9% в течение дня и завершил понедельник ростом на 1,3%. Торговая активность на рынке акций не была высокой, однако внимание инвесторов было сконцентрировано на отдельных эмитентах.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, среди наиболее ликвидных акций лидерами дня стали акции Авдеевского и Ясиновского КХЗ, котировки которых прибавили 8,5% и 6,75% соответственно. В целом вклад акций сектора ГМК в рост индекса Украинской биржи за день составил 55%, в то время как вес данного сектора в корзине индекса УБ не превышает 20%. Единственным заметным исключением из положительной динамики рынка стали акции «Мотор Сичи», которые потеряли 0,9% рыночной стоимости.

Аналитик подчеркнул, что «в понедельник мы стали свидетелями многих признаков начала ожидаемого отскока на украинском рынке акций». Но при этом он обратил внимание на невысокий объем торгов по итогам сессии.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 16 мая, повысился на 0,07% – до 966,41 пункта. Общий объем торгов составил 199 млн. 972 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,34% – до 2519,29 пункта. Общий объем торгов составил 368 млн. 860 тыс. грн., из них на срочном рынке – 167 млн. 203 тыс. грн.