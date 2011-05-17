Биржи Европы и США снизились на фоне долговых проблем еврозоны - эксперты

Фондовые площадки Европы и США в понедельник, 16 мая, закрылись преимущественно на негативной территории на фоне опасений касательно долговых проблем периферийных стран еврозоны.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, в понедельник стало известно, что Греция обратилась за дополнительной помощью к Европейскому Союзу и Международному валютному фонду. Кроме этого, масла в огонь подлил арест главы МФВ в прошедшие выходные. 16-17 мая будет проходить встреча министров финансов еврозоны, где будут обсуждаться ситуация в Греции, а также выделение Португалии финансовой помощи.

По информации аналитиков, сегодня будет опубликован индекс экономических настроений в Германии от ZEW за май. В США выйдут данные об объемах начатого строительства за апрель и данные по промпроизводству за апрель. Также свои квартальные отчеты опубликуют Dell Inc, Wal-mart Stores Inc. и Vodafone Group.

Аналитики отмечают, что торги на украинском фондовом рынке в понедельник завершились ростом. Некоторую поддержку индексам оказали новости о росте ВВП Украины в первом квартале 2011 года. На Украинской бирже в понедельник лидером торгов по объему выступили акции Алчевского меткомбината (16,8 млн. грн.). Все акции индексной корзины показали рост по итогам торгов, но хуже рынка выглядели бумаги «Мотор Сичи» (-0,87%). Наибольший рост был зафиксирован по Авдеевскому КХЗ (+8,51%), Стахановскому вагоностроительному заводу (+5,57%) и «Укросцбанку» (+4,22%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 16 мая, повысился на 0,07% – до 966,41 пункта. Общий объем торгов составил 199 млн. 972 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,34% – до 2519,29 пункта. Общий объем торгов составил 368 млн. 860 тыс. грн., из них на срочном рынке – 167 млн. 203 тыс. грн.