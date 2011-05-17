Участники украинского рынка акций пытаются сократить отставание от мировых площадок - эксперт

Вчерашняя динамика украинских акций говорит о том, что участники рынка сделали ставку на сокращение накопившегося отставания от мировых площадок.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В частности, подчеркнул он, для акций Aвдеевского КХЗ вчерашний рост на 8% стал лучшим дневным результатом с 3 июня 2010 года. «Таким образом, существует высокая вероятность того, что украинский рынок будет показывать динамику лучше мировых бирж в течение, по меньшей мере, первой половины торговой сессии вторника. С другой стороны, мы рекомендуем соблюдать требования риск-менеджмента, так как в случае продолжения нисходящей динамики американского рынка акций оптимизм отечественных игроков улетучится еще быстрее, чем пессимизм накануне», - считает аналитик.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, фондовые индексы США начали неделю снижением. В понедельник, 16 мая, индексы S&P 500 и DJIA потеряли 0,6% и 0,4% соответственно, в то время как индекс NASDAQ снизился на 1,6%. После роста в первой половине американской торговой сессии корпоративные события негативной окраски в США перевесили рост аппетита к риску на мировых площадках, что и послужило причиной слабого закрытия фондовых бирж. Так, под давлением продавцов находились акции розничной торговли (после разочаровывающих финансовых результатов Lowe`s и JC Penney), а также акции технологических компаний (например, акции Apple по итогам двух торговых сессий потеряли 3,5% стоимости).

В целом, по мнению аналитика, динамика основных видов активов в понедельник была скорее благоприятной для роста на рынках акций, что ограничивало масштаб снижения ведущих индексов в ходе утренних торгов. Однако корпоративные новости и негативный импульс от обвала на рынке сырьевых товаров 6 мая все еще продолжают задавать пессимистический тон на рынке.

Относительно событий, связанных с долговыми проблемами стран PIGS, П.ИЛЬЯШЕНКО отметил лишь то, что «рынок не обращал внимания на заявления чиновников и отреагировал умеренно положительно (рынок давно уже свыкся с резкими заявлениями политиков и небрежно реагирует на них)». Долговые обязательства Греции и Португалии в понедельник подорожали, однако доходность остается все еще слишком высокой. Это говорит о том, что долговой кризис далек от завершения. Однако акции европейских банков не стали аутсайдером торговой сессии, уступив «почетное место» аутсайдеров бумагам из отраслей недвижимости и здравоохранения.