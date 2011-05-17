Кабмин продолжит приватизацию, в собственности государства останутся лишь стратегические объекты

Правительство продолжит приватизацию, в собственности государства останутся лишь стратегические объекты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании регионального Комитета по экономическим реформам в Николаеве.

“Мы в ближайшее время примем решение о разгосударствлении той собственности, которая еще осталась у государства”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, продолжение процесса приватизации будет способствовать переходу государственной собственности к эффективным хозяевам.

“Безусловно, стратегические направления будут все закреплены за государством, – отметил Президент, – а все другие будут постепенно приватизированы, чтобы мы получили эффективного владельца”.

“В этом направлении мы будем двигаться”, – резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.