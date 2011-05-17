Украинские акции на зарубежных рынках показали разнонаправленную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных фондовых рынках, продемонстрировали в понедельник, 16 мая, разнонаправленную динамику.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в понедельник бумаги компаний нефтегазовой отрасли Regal Petroleum и Cadogan Petroleum упали на 2,6% и 3,35% соответственно. В свою очередь, акции JKX Oil & Gas незначительно подорожали - на 0,41%. Торги по бумагам «Мироновского хлебопродукта» (+0,29%) закрылись минимальным ростом котировок. Цена Ferrexpo снизилась на 3,74%.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в понедельник лучший результат продемонстрировали акции Kernel (+4,03%). Котировки «Астарты» (+1,23%), «Агротона» (+0,26%) и Milkiland (+1,99%) также повысились.