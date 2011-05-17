Эксперт: украинский рынок акций вырос, несмотря на неопределенность мировых площадок

Украинский рынок акций по итогам сегодняшних торгов закрылся с повышением, несмотря на неопределенную динамику на мировых площадках.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи во вторник, 17 мая, вырос на 0,53%, что соответствовало масштабу роста фьючерсного контракта со сроком истечения в июне. Чуть менее половины бумаг из состава корзины индекса Украинской биржи завершили торги на отрицательной территории.

По информации аналитика, наибольшие потери понесли акции Ясиновского КХЗ, котировки которых понизились на 2,5%. Тем временем, несмотря на снижение сегодня, бумаги Ясиновского КХЗ закрылись на 6,7% выше минимального уровня торговой сессии понедельника.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, среди наиболее ликвидных акций лидерами роста стали «Центрэнерго» и «Мотор Сич», котировки которых поднялись на 1,2% и 2,1% соответственно. Вклад данных эмитентов в рост индекса Украинской биржи составил 0,5 процентного пункта, что соответствует итоговому росту украинского рынка за день.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 17 мая, повысился на 0,68% – до 972,94 пункта. Общий объем торгов составил 357 млн. 547,9 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 0,53% – до 2532,63 пункта. Общий объем торгов составил 459 млн. 376 тыс. грн., из них на срочном рынке – 235 млн. 126 тыс. грн.