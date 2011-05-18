ФГИУ повторно выставил на продажу 37,578% акций Львовской угольной компании

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 37,578% акций ОАО «Львовская угольная компания». Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" от 18 мая т.г.

Начальная стоимость пакета акций составила 114 млн. 845 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается частичное погашение (в размере приобретенных корпоративных прав) на протяжении 180 дней с момента заключения договора купли-продажи просроченной кредиторской задолженности общества перед бюджетом и Пенсионным фондом, выполнение 5-летней программы технического переоснащения и реконструкции производства путем инвестирования на протяжении 2010-2014 гг. не менее 7,5 млн. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО «Львовская угольная компания» состоится через 50 дней со дня его объявления (18 мая 2011 г.).

По информации ФГИУ, по итогам первого квартала 2011 г. объем реализованной продукции ОАО «Львовская угольная компания» составил 42 млн. 638 тыс. грн., убыток – 83 млн. 376 тыс. грн., дебиторская задолженность – 159 млн. 932 тыс. грн., кредиторская задолженность – 343 млн. 166 тыс. грн., стоимость активов – 587 млн. 820 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ уже выставлял на продажу госпакет акций "Львовской угольной компании", однако конкурсы были признаны несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ОАО «Львовская угольная компания» является правопреемником всех прав и обязанностей арендатора – ЗАО «Львовсистемэнерго», которые возникли во время аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Центральная обогатительная фабрика «Червоноградская».

Уставный фонд ОАО «Львовская угольная компания» составляет 305 млн. 610 тыс. грн.

ЗАО «Львовсистемэнерго» создано в форме СП. По состоянию на 2004 год, 25% акций общества принадлежало венгерской компании System Consulting, которая является одним из крупнейших поставщиков экспортируемой украинской электроэнергии в Венгрию, а 20% – ООО «Бизнес консалтинговый центр» (г. Червоноград), которое связывают с Петром ОЛИЙНЫКОМ.

ЗАО «Львовсистемэнерго» арендует ЦОФ «Червоноградская» (г. Червоноград, Львовская обл.) с декабря 2000 года. Договор аренды заключен сроком на 15 лет.