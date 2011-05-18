Торги на биржах Европы и США прошли со снижением ведущих индексов - эксперты

Торги на фондовых биржах Европы и США во вторник, 17 мая, проходили преимущественно со снижением ведущих индексов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, снижению на западных площадках способствовала неопределенность в реструктуризации госдолга Греции, так как этот вопрос не был окончательно решен на встрече министров финансов Еврозоны, а также слабая статистика из США и Германии. Так, во вторник стало известно, что индекс деловых ожиданий в Германии снизился до 3,1 пункта в мае против 7,6 пункта в апреле, что оказалось хуже ожиданий. Данные по промышленному производству и числу новостроек в США также разочаровали рынок.

Как считают аналитики, корпоративные новости во вторник были неоднозначными. Компания Hewlett-Packard увеличила чистую прибыль на 4,5%, но прогноз прибыли на год был понижен, что, в свою очередь, оказало давление на акции компаний высокотехнологического сектора. Home Depot и Wal-Mart продемонстрировали сильные финансовые результаты, но это не смогло оказать должную поддержку рынку.

По информации аналитиков, сегодня в США выйдут данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, а уже после закрытия фондовых площадок в Украине будут опубликованы протоколы заседания ФРС от 27 апреля.