Корпоративные события оказали негативное влияние на фондовые рынки США - эксперт

Корпоративные события во вторник, 17 мая, оказали негативное влияние на динамику фондовых индексов США, несмотря на готовность мировых площадок к отскоку вверх.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В итоге, подчеркнул он, «тенденция прошлой торговой сессии сохранилась». Фондовые индексы S&P 500 и DJIA во вторник снизились на 0,04% и 0,55% соответственно, вслед за распродажами в секторе промышленных акций.

По словам аналитика, «резкое замедление роста промышленного производства в США повысило беспокойство относительно темпов роста мировой экономики. Под наибольшим давлением оказались акции, которые до недавнего времени находились в наиболее выигрышной позиции». Так, например, акции машиностроительного гиганта Caterpillar во вторник потеряли 3,8% стоимости. Также весомым негативным фактором стал отчет Hewlett-Packard, после которого акции снизились более чем на 7%.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 растут в пределах 0,3-0,4%, что на фоне положительной динамики на азиатских площадках создает предпосылки для продолжения роста украинского рынка. Внешний фон на открытии украинского рынка сложился позитивный. «Точками повышенной волатильности в течение торговой сессии станут публикации экономических данных из США (15:30 и 17:00 по киевскому времени). Однако, учитывая недавнюю устойчивость украинского рынка акций к событиям на внешних площадках, можно ожидать роста индекса Украинской биржи на 2-2,6% по ходу торгов», - прогнозирует аналитик.