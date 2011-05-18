Украинский фондовый рынок вчера двигался разнонаправленно - эксперты

Украинский фондовый рынок в ходе вчерашних торгов демонстрировал разнонаправленную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс Украинской биржи во вторник, 17 мая, открылся ростом, но уже во второй половине дня наблюдался спад на фоне негативной динамики зарубежных площадок. Наибольшим спросом среди инвесторов пользовались бумаги «Мотор Сичи» (+2,11%). Другие акции выросли более умеренно. Так, «Укртелеком» прибавил 0,51%, «Захидэнерго» - 0,16%, «Укрсоцбанк» - 0,19%.

Аналитики отмечают, что лидерами падения во вторник стали котировки Ясиновского КХЗ (-2,49%). Акции других предприятий горно-металлургического сектора также снизились. Авдеевский КХЗ потерял 1,21%, Енакиевский металлургический завод - 0,39%, Алчевский меткомбинат - 0,16%. «Укрнафта» (-0,62%) также сдерживала рост индекса.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 17 мая, повысился на 0,68% – до 972,94 пункта. Общий объем торгов составил 357 млн. 547,9 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 0,53% – до 2532,63 пункта. Общий объем торгов составил 459 млн. 376 тыс. грн., из них на срочном рынке – 235 млн. 126 тыс. грн.