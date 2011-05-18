В Крыму выпустят облигации внутреннего займа на 400 млн. грн.

Верховная Рада Автономной Республики Крым постановила осуществить в 2011 году заимствование в бюджет развития АРК в форме выпуска облигаций внутреннего займа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на пленарном заседании сессии крымского парламента 18 мая.

Согласно принятому постановлению, размер займа (основная сумма долга) составляет 400 млн. грн.

Заимствование будет осуществлено путем выпуска облигаций тремя траншами, в том числе:

серия А – 133 млн. грн., процентная ставка – не более 14,5% годовых, срок погашения – не позднее 31 декабря 2014 года; серия В – 133 млн. грн., процентная ставка – не более 15% годовых, срок погашения – не позднее 31 декабря 2015 года; серия С – 134 млн. грн., процентная ставка – не более 16% годовых, срок погашения – не позднее 31 декабря 2016 года.

Выплата процентов по облигациям будет проводиться ежеквартально.

Цель заимствования – привлечение средств на покрытие дефицита бюджета развития АРК в 2011 году для комплексного решения экологических проблем Крыма в части реализации инновационного экологического проекта в сфере сбора и переработки твёрдых бытовых отходов в г. Симферополе и Симферопольском районе.

Совету министров АРК поручено предусматривать ежегодно в бюджете Автономной Республики Крым на соответствующий год средства, необходимые для обслуживания внутреннего долга и погашения облигаций.

Принятым постановлением также решено уполномочить Министерство финансов АРК в лице министра финансов АРК формировать проспект эмиссии облигаций внутреннего займа Автономной Республики Крым 2011 года; подписывать документы, связанные с осуществлением заимствования, на всех этапах выпуска; заключать договор с андеррайтером(-ами), с депозитарием и иными необходимыми учреждениями и организациями; утверждать результаты размещения облигаций.