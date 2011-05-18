Акции финансового сектора должны оказать поддержку фондовым рынкам - эксперт

В течение ближайших торговых сессий динамика акций финансового сектора должна оказать поддержку фондовым рынкам, однако рост беспокойства из-за провала работы рабочей группы по проблеме госдолга США начнет сдерживать рост данных акций уже в ближайшее время.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «ситуация с долговым лимитом Соединенных Штатов Америки получила ожидаемое продолжение, что может негативно отразиться на динамике акций финансового сектора в ближайшем будущем». В то время как государственный долг США достиг законодательного предела, работа группы сенаторов, которые обсуждают возможности для решения долгосрочной долговой проблемы, оказалась под угрозой остановки. У американских политиков есть время до начала августа. Законодательный орган власти должен повысить планку максимально возможного уровня долга, для того, чтобы не допустить дефолт (сейчас страна находится на пороге government shutdown - резкого сокращения финансирования органов исполнительной власти). «Увеличение долгового лимита является по своей сути технической задачей и требует лишь желания со стороны политиков. В то же время, обе политические партии США пытаются извлечь политические дивиденды из сложившейся ситуации», - полагает аналитик.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, главным спорным моментом является вопрос о том, за счет каких мер необходимо решать проблему долгосрочного дефицита Соединенных Штатов Америки (речь идет о десятилетней перспективе). Фактически наблюдается противоборство двух подходов: 1) повышение налогов и минимальное сокращения расходов; 2) значительное снижение налогов и одновременное снижение расходов.

Аналитик напомнил, что для того чтобы найти сбалансированный подход к решению проблемы долгосрочного дефицита бюджета, была создана специальная комиссия, в состав которой вошли шесть сенаторов - по три от каждой из основных политических партий. Несмотря на отсутствие видимых признаков конструктивной дискуссии в рамках данной рабочей группы, участники рынка не находили повода для беспокойства в силу значительного запаса времени для достижения договоренности. Предполагается, что наличие договоренности в рамках рабочей группы позволит разблокировать процесс голосования за повышение долгового лимита.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, во вторник стало известно, что один из членов рабочей комиссии - сенатор из Оклахомы Том КОБЕРН - покинул состав группы, ссылаясь на отсутствие взаимопонимания между представителями Республиканской и Демократической партий. При этом работа самой группы должна продолжиться в среду, а значит, у участников рынка нет немедленного повода для беспокойств. С другой стороны, угроза распада рабочей группы является главным кандидатом в основный фактор, который будет определять динамику акций финансового сектора в ближайшие недели.

По словам аналитика, до вчерашнего дня негативная динамика акций финансового сектора США оказывала заметный вклад в динамику индекса S&P 500. Причиной распродаж стали слухи о планах ФРС по проведению стресс-тестов с возможностью наложения запрета на выплату дивидендов теми банками, которые не пройдут тест. При этом следует помнить, что перспективы распределения свободного капитала банков были основным фактором роста акций данного сектора в первом квартале 2011 года. В апреле и начале мая тенденция сменилась на противоположную, и риски невыплаты дивидендов оказывали негативное влияние на динамику акций. «Теперь же, когда стало известно, что ФРС действительно собирается ограничить свободу банков в вопросе распоряжения свободным капиталом, данную новость можно считать отыгранной рынком», - констатирует П.ИЛЬЯШЕНКО.