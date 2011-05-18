Украинские акции горнодобывающего и нефтегазового секторов вчера снизились - эксперты

Украинские акции горнодобывающего и нефтегазового секторов, торгующиеся на международных фондовых рынках, вчера продемонстрировали снижение.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже во вторник упали на 4,7%. Акции компаний нефтегазовой отрасли также снизились. Cadogan Petroleum потерял 1,75%, JKX Oil & Gas - 1,1%, Regal Petroleum - 0,75%.

Как отмечают аналитики, торги по украинским акциям агропромышленного сектора во вторник закрылись разнонаправленно. Тогда как котировки «Астарты» (+3,2%) и Milkiland (+2,64%) на Варшавской фондовой бирже повысились, «Кернел» (-1,15%) упал в цене. В свою очередь, «Мироновский хлебокомбинат» (-0,25%) на Лондонской фондовой бирже снизился.