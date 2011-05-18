Говорить о массовом возвращении покупателей на рынок акций преждевременно - эксперт

Рост активности участников торгов приостановился, и говорить о массовом возвращении покупателей на украинский рынок акций преждевременно.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что отечественный фондовый рынок в среду, 18 мая, продолжил рост, который длится в течение уже третьей торговой сессии подряд. В итоге индекс Украинской биржи вырос уже более чем на 4% по сравнению с недавно обновленным 16 мая внутридневным минимумом 2011 года. При этом по итогам дня индекс Украинской биржи вырос всего на 0,9%, что существенно хуже показателя начала торговой сессии, когда индекс демонстрировал рост на 2,2%.

По словам аналитика, 11 из 15 акций, входящих в состав корзины индекса Украинской биржи, закрылись в среду на положительной территории. В то же время, худший результат по итогам дня продемонстрировали бумаги «Стирола», котировки которых понизились на 1,3%. Банковский сектор был лидером роста в течение большей части торговой сессии. Это привело к росту акций «Райффайзен банка Аваль» на 2,1% и «Укрсоцбанка» на 0,7% по итогам дня.