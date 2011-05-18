Суд возвратил ЗАлК в госсобственность

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева и принял новое решение относительно удовлетворения иска Генпрокуратуры Украины о возвращении в госсобственность 68,01% акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Возвращен указанный пакет акций государству в лице Фонда государственного имущества Украины", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

По информации пресс-службы, разорваны договора купли-продажи 68,01 % пакета акций ОАО "ЗАлК", заключенные между Фондом государственного имущества Украины и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и компанией "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кипр).

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, суд апелляционной инстанции согласился с доводами Генеральной прокуратуры Украины о том, что в связи с расторжением по инициативе ОАО "ЗАлК" кредитного соглашения по рефинансированию инвестором задолженности общества в сумме 75,5 млн. долл., существенно изменились обстоятельства, чем существенно нарушены имущественные интересы государства.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций ЗАлКа российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн. долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн. долл.

В 2004 г. собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РУСАЛ»), созданной в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.